國民黨不分區立委名單16日底定，國民黨總統參選人韓國瑜表示，名單和民眾期待有落差，但選舉在即，拜託大家政黨票支持國民黨，黨一定要走向改革，大力栽培年輕人。

韓國瑜16日深夜也在臉書發文指出，他十分明白這份不分區名單距離民意有一段長遠落差，距離大家所期待的年輕化與多元化也是不盡如人意。

韓國瑜再次重申，改革是唯一的方向，無論國民黨還是咱台灣，如果不接受改革都是死路一條，無論執政黨還是在野黨，如果不與民心民意同行一定被人民唾棄，因此，國民黨未來必須改革成為一個與民心民意同在的政黨。

然而，韓國瑜強調，改革永遠來路漫長、去路迢迢，在這個危急存亡之際，他呼籲所有的國民黨支持者更應該團結力量、一心一德，集中選票支持國民黨，讓國民黨在明年總統與立委選舉可以勝選與過半，唯有如此，才有機會繼續這條改革黨務與國家的道路，讓黨政與國政能在可見的將來一路雙贏、各自美好。

韓國瑜最後說，「朋友們，改革尚未成功、我們仍須努力！」

(中時電子報)