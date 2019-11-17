國民黨總統參選人韓國瑜16日晚間在土城與林金結舉辦聯合競選總部造勢大會，主辦單位估計來了2萬人，小造勢就超過1萬人，在土城可說少見，YouTuber上傳360°空拍影片也曝光了，人潮幾乎把整個場地擠爆，有網友看完竟然哭了。

韓國瑜16日在該場造勢，進場時受到熱情民眾簇擁並和他握手，韓國瑜在國民黨新北市黨部主委李乾龍和立委參選人陪同下上台。韓國瑜致詞時說，他服役時，第一站就是在新北市土城的運輸兵學校，因此他對土城感情深厚。

網友紛紛說：「哇！人超多的。」、「別忘了，這是一個後選人競總成立+沒便當+沒遊覽車！」、「大爆滿！」、「我是土城人，到現場人爆多，唯一支持韓國瑜。」、「這...太誇張了！各地的百姓都忍不住站出來了！台中大甲也是爆場呀！大家加油～ㄧ定要把民進黨打得臉腫腫的！」、「我老媽跟他朋友全去了。」、「小型造勢都爆滿，何況大型造勢。韓市長加油！大家努力拉票。」、「沒有動員人就一堆了。」、「翻轉！」

也有人感動說：「個人是個不喜歡流淚的人，也不輕易掉淚，可是看這樣的影片，除了流淚之外，真不知該如果形容自己的情緒...願韓總統順利當選2020的總統，為台灣所有的人民帶來安和樂利的生活，國家富強，有是非正義，有普世的價值，中華民國萬歲！！！」

(中時電子報)