在阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團史上留名的最年輕首席梵志登，早在1989年就曾率先來台演出。（紀維德提供／李欣恬台北傳真）

被英國《留聲機》雜誌評選為全球十大交響樂團之首的荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團，睽違四年再度來台，連3日在台北、台中演出，皆獲得觀眾滿堂采，為2019年在台演出劃下終點。

這幾日來，團員們也都入境隨俗，演出結束還身穿燕尾服，就直奔逛夜市接地氣，吃滷肉飯、餃子、牛肉麵，在社群網站上刷屏，入境隨俗，比台灣人還台灣人。

阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團這回來台演出，由曾經獲得兩座葛萊美獎的指揮家帕佛．賈維帶領，他表示，每次來台演出，都能感受到台灣觀眾的熱情，若有機會希望下次很快再與台灣樂迷相見。

帕佛．賈維出生於1962年，來自音樂世家，自幼在指揮家父親尼莫．賈維的訓練下學音樂，他表示，這回為台灣觀眾準備的曲目之一貝多芬第四號交響曲，是他最喜歡的一首交響曲，「雖然和貝多芬第三號、第五號、第七號、第九號相比之下，較少被演奏，但第四號有獨特的魅力，既詼諧又熱烈鼓舞，這種愉悅感非常貼近人心，也貼近貝多芬。」

荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團成立於1888年，歷任首席指揮包括楊頌斯、夏伊、海丁克等人，是歐洲三大古老樂團之一，過去曾在1993年、2006年、2015年來台。荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）憶起往事一則，1989年，在阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團史上留名的最年輕首席梵志登，就曾與鋼琴家韋默朗（Aldert Vermeulen）兩人來台，率先在百貨公司演出，間接促成後續樂團來台演出，蔚為一段佳話。

(中時 )