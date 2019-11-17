台北市立交響樂團於15日晚間在華盛頓特區史翠摩爾音樂中心首登場，由指揮家林望傑、旅美小提琴家黃俊文、大提琴家范雅志擔任演出，一連串曲目包括台灣作曲家金希文的小提琴與大提琴雙重協奏曲、德奧經典布拉姆斯第一號交響曲等，演出完畢，獲得現場近千名觀眾起立鼓掌喝采。黃俊文在社群網站上也分享了演出現場畫面，他表示以台灣為榮。

史翠摩爾音樂中心是華盛頓地區最具代表性的音樂廳之一，音樂會上半場以伯恩斯坦《康地德》序曲開場，用美國觀眾極為熟悉的音樂作為暖身，輕鬆歡快的旋律演畢觀眾報以熱烈掌聲。

出席音樂會人士包括尼加拉瓜駐美大使Campbell夫婦及女兒、美國在台協會前處長梅健華夫人、國會助理Ms. Chrissy Liotta與Mr. Andrew Wills Edwards、駐美台北經濟文化代表處副代表黃敏境，及眾多僑胞樂迷等。音樂會在安可曲《高山青》的旋律中熱鬧落幕。

(中時 )