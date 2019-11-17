謝龍介不滿不分區名單，除了表示恐退出不分區外，還可能在111大選後角逐黨主席 (圖／本報資料照)

國民黨不分區名單公布後，掀起茶壺內風暴，黨員不服，支持者怒罵，最讓韓粉火大的，莫過於不論是哪次名單，黨主席吳敦義都刻意將韓營大將謝龍介擺在自身後一位，謝龍介不滿表示恐會退出不分區名單，並在選後角逐黨主席，對此吳敦義則回「若因僧多粥少，無法列入名單，那我也希望他能繼續保持愛國、愛黨、敬愛人民的心」。

最終名單出爐後，台南市黨部主委謝龍介依然排在吳敦義後面一位，氣得韓粉破口大罵根本是「綁票」，謝龍介也直言，很多韓粉與朋友都勸他退出不分區，若國會過半要靠韓粉，那他要考慮2、3天，謝強調「黨的誠信與互信很重要」，暗諷國民黨沒有誠信。對此吳敦義被記者問到時，則回「若因僧多粥少，無法列入名單，那我也希望他能繼續保持愛國、愛黨、敬愛人民的心」。

吳敦義排出不分區後，黨內大老連勝文與郝龍斌都相當不滿，以羅智強為首的青壯派更是不惜徹夜靜坐抗議，但最終名單僅是邱毅自行退出，其他遭點名的爭議人物如吳斯懷、車宜靜、鄭麗文與廖婉汝依舊在內，尤其是吳斯懷更是不動如山，讓「村長」詹江村氣得揚言退黨參選。

至於謝龍介被排到15名，且列在吳敦義之後，國民黨發言人歐陽龍也坦承，是要靠韓粉拉票，衝高政黨票。歐陽龍對於外界批評吳敦義也不滿反嗆「如果把吳敦義從不分區名單拿掉，還有誰能當稱職的立法院長？」。但謝龍介的第15名不但在安全名單邊緣，且由於選罷法「政黨當選名額，婦女不得低於1/2」的規定，若國民黨不分區當選剛好為15席，那麼謝龍介也無緣進立院，必須由16位的車宜靜遞補。

(中時電子報)