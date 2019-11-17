舊金山灣區華裔富家女殺人案，陪審團經過12天的商議之後，最終裁定案件嫌疑人李薇（Tiffany Li）殺人罪不成立，法官宣布當庭釋放。她正計劃與自己的孩子團聚，並回大陸探訪家庭。

李薇(Tiffany Li)被控因監護權糾紛，與現任男友陰謀於2016年謀殺27歲的前男友葛林(Keith Green)。她與葛林（Keith Green），二人育有兩名女兒；當年4月28日，李薇與葛林見面商談子女撫養問題，葛林隨後失蹤，她與男友巴亞特殺害了前男友葛林。

李薇來自大陸，盛傳她是「紅三代」，家人據稱在中國房地產開發領域累積了巨額財富，得以繳納美國有史以來最高之一的保釋金數額時，高達3500萬元，引起了全球關注。

李薇的律師團辯稱，葛林是在一個拙劣的綁架案中被殺的，與李薇無關。她和前男友已解決了監護權問題。她經過12天的審議，陪審團裁定她謀殺前男友的控罪不成立。

(中時電子報)