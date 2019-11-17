家長抱怨，不是買不起，但無法理解為何不能單買 (圖／翻攝自爆怨公社)

天氣轉涼，學校制服也開始換季，有幼稚園發出公告，要學生更換成冬季運動服，一套1200，還強調「不單賣」，讓家長直呼太貴，更不滿表示「為何無法單買」，底下釣出幼稚園主任說出原因，讓網友傻眼。

一名家長在臉書《爆怨公社》PO出照片，說：「幼稚園換季，冬天的運動服長袖上衣+褲子+外套，三件式要價$1200」，但她不滿的地方在於，園方強調不能單買，就算日後只有其中一件破損，要買就是買整套。家長強調，不是買不起，但無法理解為何不能單買，因此PO文詢問網友「現在幼稚園都這樣？」

底下留言家長們也紛紛發表看法，說：「我們一套要3000，你的超便宜好嗎」、「弟弟一套要2300的路過，已羨慕」、「1200真的很便宜，沒啥好抱怨的吧」，另一派則表示：「1200很便宜，但不能單買不合理」、「就是因為這樣，才讓弟弟上姐姐上過的幼稚園，省一筆費用」、「人家重點就是為何不能單買，在那邊很便宜個屁」、「明明重點就是強迫消費，乾便宜屁事」，其中一名自稱當過幼稚園主任的網友解釋原因，表示去跟廠商訂製，對方都慧要求一次進貨500或是1000件起跳，然後整套(2件或3件式)一起賣，園方無奈之下也只能跟著這樣出貨。

(中時電子報)