中華隊的「世界12強棒球賽」之旅昨天結束，全隊的努力有目共睹，不過也有網友抱怨，複賽贏了韓國、澳洲，亞太區僅次於日本，為何拿到奧運門票的不是中華隊？

答案是：賽制規定比的是最後的排名，不是只有台韓澳3隊相互較勁。事實上，如果中華隊15日贏美國，現在準備和日本爭冠的就不是韓國隊了；一球失投的影響竟然這麼嚴重，棒球比賽往往就是如此殘酷。

還有昨晚複賽壓軸戰日本以10比8勝韓國，4勝1負拿下複賽第1，日媒紛紛以「重登世界第1」為題大事報導。但韓國前天晚上臨時決定保留王牌投手梁玹種，準備在今晚冠軍戰先發，昨晚改由姜白虎先發，其他投手輪番上陣接力。

反觀日本已用掉岸孝之，今晚按既定輪值由山口俊掛帥。山口前2戰表現平平，對波多黎各、澳洲都只先發4局，加上昨晚韓國隊從岸孝之手中攻下6分，山口能否壓制韓國隊的火力，恐怕讓許多日本球迷擔心。

日本隊昨天雖然打了10分，但今天碰到2勝0敗、自責分率僅0.77的梁玹種，未必能再得這多分數，局面反而對韓國有利。這也是因為賽制的緣故，複賽最後一戰原本被期待是生死之爭，最後卻變成無關晉級的「消化試合」，即使火力四射，卻少了日韓戰常見的肅殺氣息。

(中時電子報)