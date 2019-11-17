LIVE／就是賴清德!！蔡英文親開記者會宣布「蔡賴配」

蔡英文正式宣布蔡賴配，但合照時賴清德臉上仍無太多笑容。(中時電子報直播)

蔡英文總統今天上午9點召開記者會，宣布「英德配」，由前行政院長賴清德擔任2020年副手，副總統陳建仁為全國競選總部主任委員。蔡英文強調， 她要交付任務給賴，拜託他能與蔡分進合擊，衝進立委選情，爭取國會過半，讓支持改革力量能夠凝聚起來。

蔡英文今天偕副總統陳建仁、民進黨主席卓榮泰、與賴清德共同召開記者會，宣布副手人選為賴清德。

蔡英文表示，會選賴清德是因為他的人格特質，她批評國民黨不懂團結的意義，民進黨因競爭更強大，攜手合作成為最強，贏得勝利守護台灣是總統的責任，她也要交付賴清德一個重要的任務，拜託他分進合擊，爭取國會過半。

她也感謝陳建仁過去化解許多困難爭議，「對大仁哥，很多人不捨，但更多欽佩」，她也邀陳建仁擔任全國競總主任委員。

賴清德則表示，台灣打造民主奇蹟，尤其在香港反送中運動後更顯珍貴，來自香港的警訊，更印證明年是關鍵選戰，他願意奉獻給人民的就是團結、守護台灣。

賴清德強調，台灣贏了沒輸家，有感於蔡的誠意，和人民的期待中，願意在最黑暗時刻，守護台灣， 指引香港、照亮世界，將協助總統勝選國會過半，讓她更有力量捍衛台灣主權，推動各項改革，因應人口危機等各種挑戰，民進黨也必須自我革新，執政能加備符合人民期待，成為更能託付的政黨。

賴清德強調，自己一向追求台灣自主、人民幸福理想，只要台灣有需要，賴清德成就台灣大我奉獻心力，他強調與蔡是同志不是敵人，連對手都談不上，過去也已一起打過多次選戰。

(中時電子報)