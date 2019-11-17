白宮新聞秘書葛里向今天發表聲明說，美國總統川普今天前往華特里德國家軍事醫學中心展開部分年度健康檢查。

路透社報導，葛里向（Stephanie Grisham）表示：「預期2020年將會非常忙碌，川普總統利用在華府的一個空閒週末，在華特里德展開部分年度例行健康檢查。」

通常由白宮決定將會公布總統健檢結果的那些資訊。川普無義務公布任何資訊。川普上次於今年2月花數小時接受健檢後，白宮御醫宣布，川普的健康狀態非常良好。

美聯社報導，73歲的川普今天前往位於馬里蘭州比塞大（Bethesda）的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行部分年度健檢，但這項行程並未列在15日晚發布的川普週末公開行程內，且川普上次於今年2月進行健檢。

報導稱，川普的2018和2019健檢都曾事先宣布，且列入公開行程內。今年2月8日的健檢結果顯示，川普多了幾公斤肥肉，如今被正式視為肥胖。他的身體質量指數（BMI）為30.4，身高190.5公分，體重110.2公斤。

當時川普花超過4小時接受健檢後，白宮御醫康利（Sean P. Conley）宣布，「我很高興宣布，美國總統川普的健康狀況非常良好，我預期在他總統任期中以及往後，將會維持如此。」

6天後出爐的健檢結果顯示，川普體重110.2公斤，較2016年9月還未當選總統前的107.0公斤，胖了3.2公斤。

(中央社)