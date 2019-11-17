澎湖最大場次「2019澎湖遠航馬拉松賽」17日破曉開跑，國內外4251名長跑好手跨海澎湖挑戰不可能任務，大夥卯足全力逆風而行向前衝第一。

澎湖運動觀光島，秋冬是馬拉松季節，短短1個月內接連舉辦了澎湖國際鐵人三項、菊島澎湖跨海馬拉松、遠航馬拉松賽3大國際賽事，尤其遠航馬拉松賽最捧場，參賽人數最眾多。

相較往年動輒5000多人大陣仗，今年稍稍遜色4251名選手參加，場面還是浩蕩搶搶滾。

賽程分為42公里全馬組、21公里半馬組、10公里挑戰組、5公里全民健走組；全馬組男女冠軍獎品1萬5000元及國際線來回機票。

賽事規格採拋棄式計時晶片，考量安全維護沿路設置醫護站及14處補給站，希望所有選手安心放心跑出好成績。

清晨6時30分整，選手們暖身蓄勢待發，齊聚觀音亭西瀛勝境牌樓鳴槍出發。

選手們迎著晨曦、迎著風、揮汗奮力向前衝，直奔跨海大橋折返點；現場遠航動員10多名亮麗空姐啦啦隊大聲加油打氣，最吸睛。

(中時 )