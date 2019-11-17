氣象局表示，由於今天受到第26號颱風海鷗外圍水氣影響，東半部地區、恆春半島及基隆北海岸將轉為局部短暫陣雨的天氣，西半部則維持多雲到晴；溫度方面清晨各地偏低溫，約在17至21度，但白天仍然可達27至30度高溫，日夜溫差大提醒民眾適時添加衣物。

第26號颱風海鷗目前在鵝鑾鼻東南方840公里海面上，目前以每小時9公里的速度向西北西前進，並不會直接影響到台灣，但受到東風移入的關係，仍然有部分水氣進入東半部、恆春半島及基隆北海岸地區。

未來一周，明天起至周三（20日）東北季風增強，且有鋒面通過，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意，氣象局指出，這波東北季風水氣多，加上海鷗颱風提供的中層水氣，造成北台灣短暫陣雨的天氣，花東及中南部山區也都有局部短暫雨。

周四起至周六，東北季風減弱，氣溫將回升，不過水氣仍偏多，北部東半部及中南部山區仍有短暫雨機會，尤其東北部降雨時間偏多，提醒北台灣民眾出門在外最好攜帶雨具，並注意保暖。

(中時 )