面對咳嗽症狀，很多人會想吃顆喉糖、羅漢果等，期待改善症狀，但有些裡頭添加了薄荷、糖的成分，雖然吃了之後，感覺好像很舒服，但仍屬於比較刺激的成分，可能一下子之後，反而會咳得更厲害，最好還是要找出咳嗽原因且對症治療，才能徹底擺脫咳嗽症狀。

想要紓緩咳嗽的不適，台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，日常生活中確實有些食物是有幫助的，只是冷咳與熱咳適用的食療法不同，最好先分辨自己屬於哪一種咳嗽，以免造成反效果。

如果是熱咳，多為流感與說話過多造成的，容易喉嚨癢、黃濃痰；若是冷咳的話，則與氣喘、慢性肺病有關，常會出現水樣痰、哮喘等症狀，以下是一般用來止咳的食材：

1、水梨：

被中醫視為止咳聖品，因為水梨有清肺潤喉功效，冰糖燉水梨就是常見的止咳食療方，適用於熱咳症狀。

2、柑橘類水果：

像橘子、金桔或柚子等，都含有豐富的維生素C，對喉嚨很有幫助，尤其橘子皮烤過後，就成了陳皮，中醫認為有化痰的效果，適合紓緩熱咳。

3、蜂蜜：

有抑制喉嚨發炎的作用，跟其他止咳食材一起食用，效果加倍，也比較適用於熱咳。

4、生薑：

薑本身就有暖身的功效，生吃薑具有止咳效果，適合冷咳的患者食用。

5、白蘿蔔：

俗話說：「冬吃蘿蔔、夏吃薑，不用醫生開藥方」，白蘿蔔具有消炎作用、可以緩和喉嚨的腫脹感，其中硫的成分有止咳的效果，不過，較適合熱咳患者。

6、蓮藕：

有止咳化痰的效能，還可以抑制發炎，並且含有豐富的維生素C，建議可以燉湯食用，適用於熱咳。

7、蔥：

蔥白屬發汗中藥材的一種，對感冒受風寒的冷咳有良效，喝碗熱熱的蔥白湯，感冒就好一半。

8、百合：

在中醫來說，百合主要入肺經，性甘平，不涼也不熱，具有潤肺、明心、清熱止喘、止咳等功效。

9、冬瓜：

冬瓜性涼，可用於熱咳患者，冬瓜籽有清熱化痰之效，冬瓜皮洗淨後加水煮沸飲用，也能緩解咳嗽。

10、菊花茶：

由於菊花偏涼，中醫一般用於肺熱型黃痰的咳嗽。

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(中時電子報)