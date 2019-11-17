前行政院長賴清德與總統蔡英文昨晚在高雄合體，賴清德指出，去年高雄選舉結果讓全台灣人很意外，讓他感慨「新的不來，不知道舊的好珍惜」，呼籲明年一定要支持蔡英文。然而，昨晚造勢場雖有不少支持者是動員而來，但仍可看出綠營的動員力道未減，而國民黨總統參選人韓國瑜對於黨權無空間可插手，目前深陷內憂外患。

蔡英文總統高雄競選總部昨晚成立，除了賴清德，多位高雄市立委也出席。賴清德助講致詞時大打「芒果乾」，直呼這場選舉是為台灣之戰。賴清德強調，去年高雄選舉結果讓全台灣人很意外，讓他感慨，呼籲大家明年一定要到投票所支持蔡英文。據《中評社》報導，這場造勢看出即便高雄在去年地方選舉藍綠政權易主，綠營動員力道仍未減。

國民黨不分區名單昨經中全會投票後，前陸委會副主委張顯耀確定自名單中剔除，但車宜靜、范連成不同意票多過同意票也留任，也引來譁然。對不分區名單，韓國瑜昨表示，「跟一般民眾的期待有落差」，國民黨一定要栽培年輕人。

該報導提及，蔡英文能擺平綠營內部各派系利益，拋出不分區爭議性小於藍營的名單，顯見蔡運用現任資源進行分配整合，反觀韓雖代表國民黨參選2020總統大選，但卻無資源可運用，不分區名單分配都得落入黨主席吳敦義支配。韓無空間可插手黨權，陷入內憂。而綠營在高雄依舊能動員大批支持者，意圖營造韓落跑參選的不正當性。韓近期深陷內憂外患，韓終將如何克服，恐影響2020選情。

(中時電子報)