國民黨總統參選人韓國瑜本周末上來新北輔選，對於國民黨不分區名單，他(16日)下午首度開砲痛批黨中央，「該名單與民眾期待有不小的落差」，今(17日)再度表態，「在這個危急存亡之際，我呼籲所有的國民黨支持者更應該團結力量、一心一德，集中選票支持國民黨」。網友看完紛紛留言安慰，也有網友以36字贈與韓國瑜，表達對國民黨不滿。

韓國瑜今(17日)再度在臉書發聲明表示，「他十分明白這份不分區名單距離民意有一段長遠落差，距離我們所期待的年輕化與多元化也是不盡如人意」。

他要再次重申，「改革是我們唯一的方向，無論國民黨還是咱台灣，如果不接受改革都是死路一條」，無論執政黨還是在野黨，如果不與民心民意同行一定被人民唾棄，因此，國民黨未來必須改革成為一個與民心民意同在的政黨。

然而，改革正是如此，永遠來路漫長、去路迢迢，「在這個危急存亡之際，我呼籲所有的國民黨支持者更應該團結力量、一心一德，集中選票支持國民黨，讓國民黨在明年總統與立委選舉可以勝選與過半，唯有如此，我們才有機會繼續這條改革黨務與國家的道路」，讓黨政與國政能在可見的將來一路雙贏、各自美好。韓國瑜最後表強調，朋友們，改革尚未成功、我們仍須努力！

網友看完紛紛留言安慰，也有網友送了一張圖，表達對國民黨不滿。「國民黨對柱柱姊無情、國民黨對謝龍介無義、國民黨對韓國瑜無心、國民黨對庶民們無感」。

(中時電子報)