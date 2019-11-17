45歲李先生從事快遞，需經常搬動重物，過去曾因工作時拉傷腰部，但當時仗勢年輕並無積極治療，直到近年來經常感到腰、下背不適，服用止痛藥也不見效，嚴重發作時「開車像蝦子一樣彎曲」，赴醫確診為坐骨神經痛。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師羅達富表示，患者因椎間盤突出壓迫神經，導致坐骨神經痛，除了下背痠痛外，嚴重時甚至出現腿部痛麻、無力等症狀，經核磁共振檢查，發現腰椎第五薦椎第一節的椎間盤突出，進而壓迫神經，因症狀已對工作及生活造成極大影響，讓身為家中經濟支柱的他相當苦惱，患者甚至形容「有時候開車痛到得彎腰，就像蝦子一樣」，實在苦不堪言。

在骨科門診裡，反映下背痛或合併坐骨神經痛的患者不在少數，不過造成疼痛的原因有很多，包括椎間盤突出、薦髂關節失衡、梨狀肌發炎，甚至是風濕性關節炎、腎結石等等，因此得逐一排除，而多數患者經適當保守治療後，症狀可以獲得控制或緩解，但如果症狀嚴重，就得透過手術才能減緩。

羅達富說明，椎間盤是位於兩個脊椎骨之間的軟骨構造，由中間的髓核和周圍的纖維環所構成，具有吸收及緩衝來自身體重量與壓力的功用，當長時間彎腰工作或搬重物、運動傷害、曾發生過車禍者，就很容易造成腰薦椎的椎間盤壓力過大而突出，因而壓迫到神經產生疼痛。

治療目的主要就是處理神經方面症狀，以及穩定脊椎的平衡，達成解決患者不適，多半不會有復發的問題，但羅達富提醒，要注意術後併發症的出現，如新的神經症狀、傷口疼痛加劇、頭暈無法坐立等，因此術後休養和功能恢復的復健很重要，才能避免鄰近節段加速退化。

此外，平時應避免姿勢不良，並勤做運動維持腰背肌力，才是避免需進廠維修的不二法門。

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(中時電子報)