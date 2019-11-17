周末尾聲把握最後一天好天氣！氣象專家吳德榮表示，明（18日）起東北風作用加上南海水氣引進，至周五（22日）東北半部低區呈現多雲有與天氣。除了降雨量會有感，冬天的感覺也會有感，北台灣白天氣溫將首度降至20度，日夜溫差小、氣溫濕冷，請民眾要注意保暖。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中透露，今（17日）是最後一天晴朗好天氣，他根據最新（16日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日各地天氣仍為晴時多雲，呈現白天微熱、早晚涼，民眾要注意日夜溫差大，小心感冒！東半部低區有局部短暫雨機率。

而下周一至周五（18至22日）天氣，吳德榮指出，最新模式模擬顯示，受東北季風影響，北部、東北半部因地形抬升作用會產生降雨，加上南海地區引進水氣，降雨量漸趨明顯；位於背風面的中南部地區，雲層轉多，也會有零星降雨情況發生。

特別是明（18日）開始，北台灣白天氣溫將會首降至20度左右，日夜溫差小，整天呈現濕冷，提醒民眾要注意做好保暖準備；其他地區亦有雲層增多，白天氣溫也會下降、感到轉涼。不過周三至周五（20至22日）冷空氣作用會稍緩，氣溫會稍回升，但北台灣仍是濕涼天氣。至周六（23日）西半部天氣好轉，氣溫回升；東半部有局部雨，山區皆要注意有零星降雨發生。

左圖：中央氣象局17日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「海鷗」（左）及「風神」（右）。 右圖：最新（16日20時）歐洲模式21日20時模擬圖顯示，菲律賓東方的熱帶擾動，週三、四(20、21日)前後有機率發展成颱，未來將通過菲律賓進入南海。（圖摘自三立準氣象·老大洩天機）

另外吳德榮指出，透過最新各國天氣模擬，菲律賓東方的熱帶擾動，下周三、四前後有機率發展成颱，未來亦通過菲律賓進入南海，不過與台灣相距甚遠。而依中央氣象局今（17日）晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，第26號颱風「海鷗」，未來通過呂宋島北端，轉西南西；第25號颱風「風神」，在日本東南方洋面上，因強度逐漸減弱，導引氣流的高度隨之下降，造成路徑順時鐘旋轉，此現象並不常見（左圖）；兩者對台皆無影響。

(中時電子報)