12強賽美國隊驚險打贏中華隊而搶到第4名，17日上午與墨西哥爭銅牌，勝者即可取得美洲區的奧運門票。美國與中華隊當時是關鍵一役，假使中華隊獲勝，韓國可能就會被拖出金牌戰，可惜美國隊運氣更好，中華幫他們打敗澳洲，墨西哥也掉到第3名來給他們翻盤的機會。無論如何，美國隊總是個麻煩，銅牌落到他們手裡，中華隊就不必在明年4月的洲際資格賽(6搶1)碰上他們。

「6搶1」的參賽隊伍確定為中華、大陸、荷蘭、大洋洲球隊、美洲球隊1、美洲球隊2。大洋洲冠軍預計是澳洲，他們與中華職棒素有往來，屆時亦是強敵。

17日上午的美墨銅牌戰將先排除掉中華隊的1名對手，再來是美洲資格賽還會保送另一支隊伍進奧運，最後美洲資格賽的2、3名才會來打6搶1。對於中華隊來說比較棘手的是古巴與美國，理想的情況是美國在12強賽進奧運，古巴在美洲資格賽進奧運，如此可提前排除擋路的勁敵。

屆時的「6搶1」是單循環賽，每一隊都要交手，減少一個強敵都是利多。中華隊本屆12強打贏同區的競爭者韓國、澳洲，而且都贏得漂亮。可惜排名戰的局勢也會受他隊之間的勝負影響，並非中華隊所能掌控，第5名是歷來最佳，也對得起自己世界第4的排名(依序為日、美、韓、台)。

(中時電子報)