涉犯太電掏空案被判刑4年4月確定的太平洋光電前副董事長繆竹怡，潛逃海外3年多後，9月底入境菲律賓被逮，調查局上月派員將繆押解返台歸案，人在獄中的繆男，認為太電掏空全是前董事長孫道存所為，他並未獲利及造成公司損失，向高院聲請再審，高院認為繆提的新事證，不足以動搖確定判決結果，裁定駁回。

繆竹怡被控在1998年至2001年間，利用他掌控的私人企業與公司進行虛偽交易，虛灌營收，損及公司利益，掏空公司資產達15.5億元，涉犯背信及違反商業會計法等罪，最高法院前年8月駁回繆的上訴，但繆早在判決確定前即搭機潛逃海外遭北檢通緝。

繆竹怡2016年4月13日潛逃後，在香港、大陸待了2年後，9月30日持香港護照入境菲律賓時遭移民局留置調查。據了解，繆竹怡在被北檢通緝後，所持有的中華民國護照就被註銷，繆代表行動不便的朋友入境菲律賓奔喪，由於繆的通緝資料早已經台菲司法互助通報，馬尼拉機場的菲律賓移民局官員比對後，不顧繆的抗拒態度，將他留置，並通報調查局人員將繆押返。

調查局人員經與菲方協調後，10月1日解送繆搭機返台，隨後台北市調查處人員將繆帶回詢問，並押送台北地檢署歸案。據悉，繆抱怨自己非太電案「主角」卻被判刑，相當不服。

(中時 )