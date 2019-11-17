F35擱一邊 美要專心和這國談F16升級 08:442019/11/17 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兩年前，美國空軍副參謀長威爾森（Stephen Wilson）證實，美國準備和阿拉伯聯合大公國（UAE）展開F-35談判，為波灣國家首購這款新型隱形戰機鋪路。不過，五角大廈周六說，美國目前並沒有和阿聯談到可能出售F-35的事。 (中時電子報) #美國 #F-35 #F-16 #阿聯 #軍售 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒賣F-35 美售台F-16V的不得不 09:512019/08/25 軍事 亞洲中東需求大 F16訂單超3倍成長 09:512019/10/23 軍事 最新F-16！印尼要買兩中隊 16:272019/10/31 軍事 大錯特錯！澳坦承不該倉促買F-35 10:292019/11/13 軍事 潑冷水！美國會勒馬F35多年採購案 10:332019/11/14 軍事 獵殺F35 俄在敘猛測S500就快服役量產 16:042019/11/13 軍事 軍事熱門新聞 F35擱一邊 美要專心和這國談F16升級 - 軍事 戰力大增！日鋰電池潛艦神在哪裡 - 軍事 都怪155元核彈零件 美要拿310億補破網 - 軍事 沒賣F-35 美售台F-16V的不得不 - 軍事 國軍最正主播嫁了 阿帕契前上演壁咚求婚記 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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