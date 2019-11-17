兩年前，美國空軍副參謀長威爾森（Stephen Wilson）證實，美國準備和阿拉伯聯合大公國（UAE）展開F-35談判，為波灣國家首購這款新型隱形戰機鋪路。不過，五角大廈周六說，美國目前並沒有和阿聯談到可能出售F-35的事。

(中時電子報)