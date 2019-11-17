想知道你心跳的狀況，最簡單就是摸脈搏。脈搏跳得太快、跳得太慢，都是健康警訊。

一般而言，靜止時的心跳正常值應介於一分鐘60～85下，最高也不應高於100下；過緩或過快都要小心。加州大學聖地牙哥分校醫學系副教授、同時也是心臟科醫師的陶柏（Pam R. Taub）建議，相較於單次的心跳異常，如能養成定期量心跳的習慣，更能及早發現問題。當你心跳異常時，檢視一下，以下這7件事是否說中了。

1.你的壓力很大

壓力會影響我們的心跳及血壓，讓我們身體啟動「戰或逃」的緊繃狀態。陶柏提醒，慢性壓力會使心臟負荷較大，進而增加心臟病或中風的風險。

2.你有糖尿病，或是罹患糖尿病的風險增加

發表在《國際流行病學期刊》的研究發現，心跳速率越快，似乎與糖尿病風險增加有關；休息時的心跳一分鐘每多10下，罹患糖尿病風險便上升23％。

研究人員還提到，心跳速率越快，空腹血糖就越容易出現異常，當空腹血糖出現異常，就越容易產生糖尿病。

陶柏更提醒，糖尿病患通常還有肥胖、少運動等問題，罹患心血管疾病及高血壓等機率也較高，也容易造成心臟的負擔。

3.你有心律不整的問題

我們的心臟擁有自己的電位系統，可以幫助心臟正常跳動。但如果你發現你的心跳較慢，有可能是你的心律不正常，陶柏提到。心律不整病人也常合併頭暈、頭昏的症狀；不過別太擔心，簡單的心電圖檢查就能判斷是否異常。

4.你運動不夠

「用進廢退」這句成語正適合用在心臟上。心臟也是一塊肌肉，需要你不斷鍛鍊，它才會變得強壯。「當你不運動而變胖，你的靜止心率就會加快！」陶柏說。一方面是因為你的心臟不夠力，它需要出更多力才能將血液順利打到全身；再加上你變胖了，需要的血也變多了。最後的結果就是你的心跳變快。

5.你服用的藥物會影響你的心跳

某些含有beta阻斷劑或鈣離子阻斷劑的藥物，因為能幫助放鬆你的心臟，所以會使你的心跳趨緩。這不見得有什麼危險，但如果你擔心，可以向醫生諮詢。

另方面，含咖啡因的藥物則可能加速你的心跳。最常見就是頭痛藥，另外像茶、咖啡、能量飲料、巧克力等食物也有含咖啡因。陶柏說，如果你是對咖啡因敏感的人，這些東西都可能立即反應在心跳上，就少吃一點吧。

某些含有beta阻斷劑或鈣離子阻斷劑的藥物，因為能幫助放鬆你的心臟，所以會使你的心跳趨緩。（圖／Pixabay）

6.你可能脫水，或是身體裡太多水

身體裡的電解質不平衡也會影響心跳。當你喝太多水，或水分補充不足時，體內的電解質就容易失衡，而影響身體的化學反應。尤其是當體內的鎂、鉀、鈣太低時，就會引發心律失常（arrhythmias），表現在心跳上就是心跳過快。

7.你可能有甲狀腺亢進或低下的問題

甲狀腺是位於脖子的一個腺體，主要分泌荷爾蒙協助身體正常運作。如果它分泌不足，會產生甲狀腺功能低下，進而導致心跳減慢；反之，若因甲狀腺亢進而導致分泌過剩，心跳就會加快。這個問題可以透過抽血來判斷。

心臟跳動不只代表你還活著，它也能看出你活得健不健康。多多關心它吧！

(中時電子報)