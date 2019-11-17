藝人林依晨前男友鄭家堯，被控多次性侵13歲混血少女，遭判刑7年6月定讞， 入監服刑，鄭在獄中向高等法院聲請再審，高院認為不符再審條件，依法駁回。

判決指出，2013年間，鄭家堯因單車運動結識少女父親，但鄭後來趁教少女功課獨處時，多次猥褻並性侵少女，另趁載少女前往礁溪遊玩時，在飯店內性交並於車上口交。

士林地院判鄭家堯有期徒刑2年8月；案經上訴，高院改判7年6月；最高法院今年2月底駁回上訴確定。鄭於4月入獄服刑迄今。

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(中時 )