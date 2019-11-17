性侵13歲混血少女 林依晨前男友聲請再審遭駁 09:032019/11/17 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高等法院(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藝人林依晨前男友鄭家堯，被控多次性侵13歲混血少女，遭判刑7年6月定讞， 入監服刑，鄭在獄中向高等法院聲請再審，高院認為不符再審條件，依法駁回。 判決指出，2013年間，鄭家堯因單車運動結識少女父親，但鄭後來趁教少女功課獨處時，多次猥褻並性侵少女，另趁載少女前往礁溪遊玩時，在飯店內性交並於車上口交。 士林地院判鄭家堯有期徒刑2年8月；案經上訴，高院改判7年6月；最高法院今年2月底駁回上訴確定。鄭於4月入獄服刑迄今。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時 ) #少女 #再審 #性侵 #高院 #上訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 回歸司法上訴 柯P別算計 04:102019/11/13 社會新聞 中大對警提禁制令 遭高院駁回 04:102019/11/14 兩岸要聞 男嘿咻13歲少女19次 換3年牢裡蹲 09:082019/11/14 社會 小6女吐苦水不想上課 男網友帶回家嘿咻 11:482019/11/14 社會 保母燙傷男嬰僅判9月 家屬：能復原我願關10年 11:542019/11/14 社會 誹謗市議員徐巧芯 男網友遭判拘役定讞 13:362019/11/14 社會 紅火案辜仲諒遭判刑3年半 最高法院撤銷 16:122019/11/14 社會 莊文斌縣議員當選無效確定 中斷8連霸紀錄 20:532019/11/14 社會 郭盈志黑心製油 更二審重判20年 09:522019/11/15 社會 「畫荻教子」問罩杯男子性騷擾拘役50天確定 15:372019/11/16 社會 社會熱門新聞 安南醫院精神科醫師唐心北疑心肌梗塞猝死 女兒借父臉書發死訊震驚親友 - 社會 性侵13歲混血少女 林依晨前男友聲請再審遭駁 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 最美風景是人？德男台東開店遭潑漆 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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