勇士本季的傷兵潮真是沒完沒了！前役遭遇塞爾提克受傷提前退場，僅打12分鐘的勇士主控羅素，勇士17日官方宣布，羅素右手大拇指扭傷雖未骨折，卻至少缺席兩周，也不會隨隊前往遭遇鵜鶘、灰熊、獨行俠與爵士的客場4連戰。

自從柯瑞10月31日左手骨折，至少缺席3個月後，羅素就成勇士頭號得分點，場均拿下24.3分、6.7助攻及3.6籃板，隨著他至少缺席兩周，柯瑞要到明年2月才可復出，克雷湯普生很可能整季報銷，勇士的進攻火力更讓外界擔憂。

勇士本季傷痛問題始終無解，甚至越來越嚴重，除了柯瑞與羅素先後宣告傷退，主力中鋒盧尼也僅在開幕戰打了10分鐘，就因腿筋神經痛問題缺陣至今，傑柯伊凡斯也因腿傷缺陣，達米安李則是遭遇右手骨裂，歸陣時間還不明朗。

如此一來，勇士陣容只剩下9名健康可以上場球員，分別是鮑曼、葛倫羅賓生、卓雷蒙格林、普爾、柏克斯、史佩爾曼、克里斯、帕斯卡與考利史坦，其中格林腰傷根本還沒完全痊癒，勇士當前只拿2勝10敗，排名位居聯盟墊底。

(中時電子報)