看來聯盟「護航」湖人贏球的心態表露無遺！NBA官方17日公布湖人與國王最後2分鐘裁判報告，結果唯一的誤判，就是「小皇帝」詹姆斯最後5.5秒製造國王前鋒哈里生巴恩斯的防守犯規，卻讓詹皇穩穩罰進致勝兩分帶走比賽勝利。

根據裁判報告給的解釋是，「詹姆斯在突破過程時，揮肘打中巴恩斯的下巴，而巴恩斯之前的防守動作，並沒有跟詹姆斯有著任何身體接觸。」照著這樣的解釋，當時應該吹詹姆斯進攻犯規，把球權還給國王，也自然不會有那兩次罰球。

也就是說，如果裁判「膽敢」吹出進攻犯規，國王反而還有5.5秒的最後一波進攻機會，卻硬生生被裁判搞掉了，難怪哈里生巴恩斯賽後怒罵裁判不公，甚至批評自己下巴都被打到了，裁判都當沒看見，聯盟也不敢判處巴恩斯罰款。

至於「一眉哥」安東尼戴維斯的再見火鍋，也被質疑是否犯規，裁判報告也給了解釋，「戴維斯的手臂雖未伸直，但巴恩斯的身體侵犯戴維斯的胸部，所以戴維斯的火鍋沒有犯規嫌疑。」反正千錯萬錯都是巴恩斯的錯，他也只好認了。

(中時電子報)