國民黨日前不分區名單流出後引發極大爭議，沒被提名者反目成仇，黨內互打猛烈，而國民黨主席吳敦義自列不分區立委，一度因排名引發黨內不滿，最終延至14名才稍微平息爭端。然而，民進黨不分區立委也同樣引來許多議論。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，國民黨的不分區名單，人人可罵，但最沒資格説三道四的，就是民進黨。

民進黨主席卓榮泰昨批國民黨不分區名單愚弄人民，國民黨則回擊，民進黨把手指向他人時，更該看看自身所屬政黨，除了陷在甩不開的派系鬥爭、分贓疑雲中，為安撫特定人士，伸手置換區域與不分區名單等不尊重台灣人民手法，令人難以苟同。

羅智強則在臉書提及，昨天他和民進黨民代同上電視，他說國民黨的不分區名單背離社會觀感，遭各界批評沒話說，「但最沒資格批評國民黨不分區的，就是民進黨！」

羅智強指出，以有涉入弊案爭議的蘇震清取代已被提名的莊瑞雄去選屏東立委為例，不敢放蘇震清在不分區立委名單裡，所以就讓他去選區域立委？「就像一個發臭的蕃茄，從架子的左邊移到右邊就不臭嗎？」此外，羅說曾請託王金平關説司法的柯建銘，就讓這份名單臭不可聞，其他還包括靠閨密的靠閨密、有老公涉入砂石爭議的、有本來宣布參選立委的小黨主席被用不分區搓掉等等。

羅智強認為，政黨政治不該是比爛政治，不能因為民進黨的名單很爛，所以國民黨爛一點也沒關係。他也回敬民進黨，國民黨的名單是不好，但至少國民黨內還有反省的聲音，至少，還願意去黨中央夜諫。但民進黨的人對他們的爛名單卻一遍靜默，「請問，民進黨的反省之聲、民進黨的良心又在哪裡？」羅直言，國民黨的不分區名單，人人可罵，但最沒資格説三道四的，就是民進黨！

(中時電子報)