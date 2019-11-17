中美經貿高級別磋商 雙方牽頭人通話 09:352019/11/17 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。（央視） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《新華視點》17日消息，16日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽通話。雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。 (中時 ) #通話 #中美 #代表 #財政部長 #部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 編‧輯‧室‧報‧告－川普反覆無常的組合拳 04:102019/11/13 產業特刊 川普演說再對Fed開砲 中美貿易戰未多加著墨 08:182019/11/13 財經 觀望中美貿易談判進度 台指期今開低震盪 09:002019/11/13 財經 若中美達協議 巴西對中國大豆出口料下滑 15:392019/11/13 財經 中美出現明確協議前 輕原油期區間震盪 19:562019/11/13 財經 東台不敵中美貿易戰衝擊 前三季EPS為0.49元 20:332019/11/13 財經 中美貿易戰局難測 專家ETF投資教戰 04:092019/11/14 財經要聞 川普警告 中美若沒達成協議 將大幅加稅 04:092019/11/14 財經要聞 中美若鬧僵 馬雲示警：恐影響未來20年 04:092019/11/16 全球財經 產經解析－中美貿易戰 反催科技業動能 04:092019/11/17 全球財經 兩岸熱門新聞 美艦若泊台 兩岸必有血光災 - 焦點新聞 - 旺報 陸美貿易戰 災情遍及美30多州 - 兩岸要聞 - 中國時報 財星世界500強總部 紛移大陸 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸激進人士不滿反送中 遷怒破壞蔡元培香港墳墓 - 兩岸 協助清理路障 駐港解放軍出動了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。