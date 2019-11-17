據《新華視點》17日消息，16日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽通話。雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。

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