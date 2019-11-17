42歲「台劇女神」陳珮騏，靠著在八點檔飾演「壞女人」而爆紅，去年《金家好媳婦》殺青後，就安排子宮肌瘤手術，進入休息模式，直到最近才回歸《炮仔聲》，今(17日)她在臉書回顧過去人生，揭月收30萬的背後辛酸「我不快樂、不健康」。

陳珮騏回憶過往人生，透露18歲時，月薪第一次談到2萬就興奮不已、成就感十足，25歲時白天上班，晚上唸大學，偶爾接模特兒和主持工作，月薪平均有4、5萬，「但卻仍感覺貧窮」，30歲的她離婚後身價翻倍，收入至10萬、20萬、30萬，讓她開始花錢不手軟，「認為錢能解決的問題都不是問題」。

不過這段時間她卻不快樂也不健康，「越來越孤單，處在一個人人有盤算卻又沒隱私的楚門世界」，直到去年她因為要休養加上想突破自我瓶頸，所以暫停演藝工作，但卻在這時候交了個小男友，即使身份地位懸殊，但對方啟發她很多，讓她事業空窗的這一年提升自己許多。

現在42歲的陳珮騏，雖然收入大不如前但還算餘裕，不過她越來越清楚未來想做的事和想走的路，「不是不害怕、不質疑，但就算再辛苦，也始終會一如往常的帥氣面對一切，面對自己的選擇。」

(中時電子報)