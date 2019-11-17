蔡英文宣布賴清德擔任副手 陳建仁擔任競總主委 09:382019/11/17 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（中）15日參加新竹縣聯合競選總部成立大會。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文今日上午舉行記者會，正式宣布由前行政院長賴清德出任副手，副總統陳建仁擔任全國競選總部主委。長達半年多的英德之爭，終於以蔡賴配收場。 蔡英文表示，民主一定有競爭，不管競爭多激烈，最後一定會團結。從頭到尾都只有一個信念，就是團結壯大台灣。 蔡英文稱：「交付清德重要任務」。賴清德當過立委、行政院長，最了解國會過半的重要性，要分進合擊，拉抬立委選局，國會過半、凝聚改革力量。 (工商 ) #蔡英文 #賴清德 #行政院長 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文至汐止秀峰市場掃街造勢 強打經濟牌 19:342019/11/13 政治 蔡英文輔選小雞 汐止掃街強打經濟牌 21:402019/11/13 政治 蔡英文高雄競總16日成立 可望宣布蔡賴配 15:422019/11/15 政治 蔡英文將宣布賴清德為副手 04:102019/11/16 政治要聞 賴清德參訪西南屯區四廟宇 為張廖萬堅拉票 20:002019/11/16 政治 小英才是真豪宅王 遭疑國家機器滅瑜 08:002019/11/17 政治 民進黨出最強王牌 一點也不意外 01:392019/11/17 政治要聞 賴神的奇幻旅程 必須接手 01:392019/11/17 政治要聞 蔡賴分進合擊 一路輔選到高雄合體 01:392019/11/17 政治要聞 台上小英笑盈盈 賴表情僵硬 01:392019/11/17 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜土城聯合造勢360°空拍影片 網友看完竟哭了 - 政治 謝龍介恐退不分區 吳敦義回這3句話 - 政治 蔡英文高雄競總成立空拍圖曝光 網驚呆！ - 政治 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 - 政治 小英真穩了？港媒驚爆民進黨內幕...她出手了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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