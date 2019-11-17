總統蔡英文今日上午舉行記者會，正式宣布由前行政院長賴清德出任副手，副總統陳建仁擔任全國競選總部主委。長達半年多的英德之爭，終於以蔡賴配收場。

蔡英文表示，民主一定有競爭，不管競爭多激烈，最後一定會團結。從頭到尾都只有一個信念，就是團結壯大台灣。

蔡英文稱：「交付清德重要任務」。賴清德當過立委、行政院長，最了解國會過半的重要性，要分進合擊，拉抬立委選局，國會過半、凝聚改革力量。

(工商 )