民進黨籍總統蔡英文昨晚在高雄舉行競選總部成立大會，據主辦單位「號稱」，現場來了10萬名支持者。但看似大團結的背後，小英在民進黨內地位真的穩了嗎？港媒近日就對此分析，並揭露民進黨的權力鬥爭過程。

民進黨主席卓榮泰日前在公開記者會透露，不分區名單通過的最後通過的版本，是「第24個版本」，是由蔡英文出手協調黨內各派系到官邸開會才通過。

據港媒「中評社」報導稱，民進黨中執會原預計13日中執會通過不分區名單，但中執會一開始先延到14日上午開會，而13日晚間就傳出名單，這份名單由提名委員會確定後，再由黨中央對外透露，主要是看各界接受程度。但名單出爐後，排第一的洪簡廷卉就遭到網路爆料，提及她涉及助理費用領取等問題，很明顯就是反對者操作爆料。

此事除在14日中執會引起討論，另外，也針對游錫堃排名等問題激辯，14日公布版本正是蔡英文拍板後版本，結果洪簡廷卉被排掉，游錫堃排名從14名往前到第7名。港媒直言，游錫堃排名會提前，可能與游日前證實蔡曾拜會他有關，也顯是蔡捍衛得結果。評論解釋，最終版名單看來是親蔡人馬增加，像是排名第1的吳玉琴、排名第5名的醫界代表邱泰源、排名從第15往前到第13名的建築工程代表施義芳，甚至莊瑞雄與蘇震清交換參選後就往前到第10名，並擔任競總副總幹事兼發言人。

該評論最後也稱，開會中，英系還想提出嘉義縣前縣長張花冠，希望也把張納入不分區，最後雖未如願。但實足顯示「英系力量主導不分區名單，蔡也得被押著背書」。評論更透露「英系人馬甚至一度對黨中央不滿，認為黨中央事先洩漏不分區名單，揚言要拿出一份跟黨中央不同的名單」。但在蔡英文強勢介入後才拍板。

另外，值得一提的是，今天蔡英文和賴清德開記者會，正式宣布「蔡賴配」，但昨晚蔡英文高雄競選總部成立，賴清德在台上迎接蔡英文。不過，面對昨天蔡賴提前合體，蔡英文滿臉笑容，站在小英旁邊的賴清德，則是一臉嚴肅，若有所思，並未露出開心的表情，讓綠營是否真的完成整合，多了許多想像空間。

(中時電子報)