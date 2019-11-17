大陸解放軍駐港部隊昨（16）日下午罕見現身香港街頭，他們身著輕便服裝清理反送中示威人士設下的路障，美國參議員昨日在推特表達關切，擔憂此舉意味北京將進一步對港武力升級。

解放軍駐港部隊16日突現身香港街頭清理反送中示威人士設下的路障，引發各界關注。

香港反送中抗議人士佔領香港中文大學校園多日後，昨日晚已全數撤出，周六香港也未見大規模示威行動，下午港民自發上街清除路障，約4時30分，數十解放軍出營，穿著輕便上衣、短褲在營區外道路上協助清理路障，引發各界關注及揣測。

數十名解放軍駐港部隊軍人16日突現身軍營附近道路清理反送中示威人士設下的路障，引發各界關注。（圖／中新社）

美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）昨日發布推文，指解放軍出現在港街頭意謂情勢發展不佳，質疑「北京準備讓事態進一步升級？」另一名共和黨參議員史考特（Rick Scott）的言論更為直白，他在推特說，此舉是中共另一個令人擔憂的升級行動，也是接下來任何事態變化的「可能線索」，他更呼籲北京應小心考慮下一步，因為全世界都在看。

Another troubling escalation from

Communist China. And a potential clue as to what lies ahead.



China should consider their next moves carefully. The world is watching. https://t.co/yAwKykZiIB — Rick Scott (@SenRickScott) November 16, 2019

《華爾街日報》（Wall Street Journal）昨日也報導，即便這些解放軍並未著軍服，而是著類似慢跑的服裝上街，但文章評論清除示威人士設下路障的舉動充滿政治意涵，將引發更多未來解放軍在港扮演何種角色的揣測。

不過大陸官媒《環球時報》昨日引述消息人士澄清，指出解放軍駐港部隊在營區外馬路上清理的行動只須單位同意即可，不需要更高層級的指揮官批准，另外，軍人是利用周六休假日外出清掃，加上他們都未著軍服，種種跡象都顯示解放軍想要低調行事、降低敏感性，消息人士強調，此舉並不意謂解放軍接下來將進行何種作為，呼籲外界不要過度解讀。

天津南開大學港澳台專家李曉冰告訴《環球時報》，進行道路清除工作釋放出一個訊號，代表解放軍駐港部隊認為恢復香港社會秩序負有使命。他說：「這不僅合理也合法，因為這些路障不只影響一般人日常生活，也影響軍營外的交通順暢」，此舉顯示解放軍在意香港人民，希望在增強香港人對未來信心一事上扮演積極角色。

美國之音報導，自1997年香港回歸大陸以來，解放軍此前只在香港街頭出現過一次，那次是2018年颱風衝擊香港後，他們出營協助清掃街道。今年8月，北京調動了數千名部隊越過界進入香港，當時陸官媒新華社稱僅是一次例行性換防。據信，目前解放軍在港駐紮最多可能達1萬2千多人，超過分析人士過去估計的的2倍之多。

(中時電子報)