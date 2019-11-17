新北市蔡姓男子，3年前在宜蘭頭城、礁溪及羅東四處行竊，其中他到某藝品店行竊時，見外傭獨自在房內熟睡，明知同居女友已懷孕，竟持刀脅迫性侵外傭得逞，事後還強押她清洗下體才逃逸；高院依妨害性自主罪判蔡男徒刑10年，可上訴。另蔡男涉犯6個竊盜罪，合併執行1年徒刑，可易科罰金36萬元確定。

檢警調查，31歲蔡男有詐欺、竊盜、毒品、森林法、脫逃、妨害公務等多項前科，還因犯毒品罪遭台北地院判處4月徒刑，2016年4月執行完畢。

但蔡竟到宜蘭羅東、礁溪及頭城等地，穿著全罩式安全帽或漁夫帽、手套潛進民宅、超市、檳榔攤及彩券行等行竊。

2016年10月15日清晨5時許，蔡男潛入礁溪一間藝品店欲行竊時，發現受雇負責照顧行動不便老翁的外傭，正在店內房間熟睡，蔡男不顧同居女友已懷有身孕，在廚房拿水果刀，潛入房內持刀脅迫外傭口交，外傭拒絕後，蔡男動手毆打她臉，並要脅她將褲子脫掉，性侵得逞，事後還持刀強押她到浴室內清洗下體，直到她清洗好才逃離現場。

(中時 )