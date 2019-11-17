小提琴家黃俊文、大提琴家范雅志在美國華府演出作曲家金希文的雙重協奏曲，獲得觀眾讚賞。（北市交提供／李欣恬台北傳真）

適逢台北市立交響樂團成立50周年，今年展開美國巡演旅程，於15日晚間在華盛頓特區史翠摩爾音樂中心首登場，由指揮家林望傑、旅美小提琴家黃俊文、大提琴家范雅志擔任演出，17日登上主流媒體《華盛頓郵報》樂評，評論提及最後的安可曲《高山青》「台灣歌謠震撼人心」。

《華盛頓郵報》樂評以「自信且熱情登場、音樂家們充滿才氣，這是一場充滿活力與慶祝的演出」形容北市交的演出，在內容中提到，「在林望傑指揮下，由91名成員組成的交響樂團，在華盛頓表演藝術中心的首登台表現非常亮眼。在伯恩斯坦《康地德》序曲中，明亮的弦樂、雄偉的銅管及容光煥發的木管之間取得完美平衡。」

當晚一連串曲目包括伯恩斯坦《康地德》序曲、台灣作曲家金希文的小提琴與大提琴雙重協奏曲、德奧經典布拉姆斯第一號交響曲等，演出完畢，獲得現場近千名觀眾起立鼓掌喝采。

《華盛頓郵報》樂評形容，雙重協奏曲在樂團的支撐下，小提琴展現了甜美且具有冥思特質的表現，大提琴則是有熱狂的演繹，「范雅志如奶油糖一般的音色和黃俊文的抒情特質，表現流暢自如。」

史翠摩爾音樂中心是華盛頓地區最具代表性的音樂廳之一，音樂會上半場以伯恩斯坦《康地德》序曲開場，用美國觀眾極為熟悉的音樂作為暖身。出席音樂會人士包括尼加拉瓜駐美大使Campbell夫婦及女兒、美國在台協會前處長梅健華夫人、國會助理Ms. Chrissy Liotta與Mr. Andrew Wills Edwards、駐美台北經濟文化代表處副代表黃敏境，及眾多僑胞樂迷等。

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