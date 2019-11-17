109學年大學學測明年1月17日、18日兩天舉行，大考中心表示，這次考試有13萬3000多人報考，比108學年的13萬8388人少5000多人。近年來，許多大專院校面臨招生不足，109學年學測報名人數再度減少，對他們是雪上加霜。

大考中心表示，109學年學測將在明年1月3日公布試場分配表，1月16日下午2時至4時開放考生查看試場，1月17、18日正式考試，2月24日公布成績，2月25日寄發成績通知單。

大考中心指出，108學年學測考生違規案件達740件，這些考生分別被扣減該科成績1級分、2級分、甚至扣減該科全部成績，因此而與自己理想的校系擦身而過；109學年新增行動電話完全關機規定，如未完全關機扣減該科成績3級分，考生應特別注意。

考生學測成績主要是作為參加大學繁星推薦及個人申請招生使用。大學甄選委員會（國立中正大學）表示，109學年繁星推薦招生計有68所大學校院、1787個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬6110個，招生名額數較108學年的1萬6371個，減少261個。

109學年的個人申請入學招生計有69所大學院校、2154個學系（組）參加，提供招生名額合計為5萬5267個，招生名額數較去年的5萬4978個，增加289個。

個人申請招生名額包含招收「師資培育」公費生16名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生69名，以及109學年新增招收「連江縣社會工作人力培育獎勵計畫」公費生3名。另外，109學年也持續於個人申請招收參與「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」計畫滿二年以上之學生77名。

大學甄選委員會說，自109學年度起，大學「繁星推薦」牙醫學系比照醫學系，需辦理第二階段指定項目甄試（面試）後擇優錄取。同時，大學「個人申請」入學招生校系第一階段同級分（分數）超額篩選方式，除採用現行「校系所訂檢定、篩選、採計之學測科目級分總和」外，校系可再就其參採之學測科目中，擇訂同級分（分數）超額篩選之學測科目及順序。

(中時 )