本周事業運前三名:
1.豬
工作:本周運勢興旺，為第一名。工作上有貴人出現幫忙，老闆很看重你，把握難得的契機，努力表現就對了。
1.狗
工作:本周運勢向上，表現非凡，同為第一名。事業進展稱心如意之際，也要有憂患意識，留意小人忌妒。
2.馬
工作:本周運勢挺旺，為第二名。以才藝技術為主的人，可以在社會上更加出名。工作方面要求完美，壓力很大。
2.羊
工作:本周運勢仍持續走高，表現亮眼，同為第二名。雖然年底前非常忙碌，但是過一關是一關，也只能如此了。
3.虎
工作:本周運勢終於回穩，為第三名。你的專業才華一點一滴受到重視，日積月累的經驗，前途越加光明。
3.兔
工作:本周運勢略有小升，同為第三名。共同合作事業仍牽扯多方利益，傷神又花時間，投入的整體成本過高。
本周財運前三名:
1.羊
財運:本周正財之外，有不錯的偏財收入。驛馬星動厲害，海外合作機會，或是外出旅遊，美食都是享受。
2.狗
財運:本周財運明亮，不過仍以正財居多。應該有計劃的理財或儲蓄，否則錢很容易莫名其妙的就消費光了。
3.豬
財運:很想多賺一些錢，可惜一直不如你想像。本周偏財小有，總算開心。又可以計畫出國旅遊的事了。
本周愛情運前三名:
1.虎
愛情:本周單身男性桃花運旺盛，很可能在農曆年前結婚辦喜事，值得開心。未婚單身女性桃花運也不差。
2.豬
愛情: 本周愛情運高漲，經好友介紹。再一次遇上心儀的對象，心中小鹿亂撞，但是可以感受對方對你的好感。
3.蛇
愛情:已有交往對象的愛情運不錯，愛，是一起看夕陽 ，一起坐車回家料理晚餐，一起經營婚前的二人世界，更加瞭解對方。
3.馬
愛情:人際關係飛升的一周，本周活動，飯局邀約不少，可以趁此拓展人脈，有機會創造驚喜，戀情發生。
本周健康運前三名:
1.牛
健康:健康運挺好，忙碌的身體，即使週末假日也不忘運動，喜歡流汗的感覺，保持身體的代謝正常最重要。
2.豬
健康:健康運一般。男性女性都要注意水腫的問題，注意身體代謝，勿吃過鹹，腳底按摩能放鬆及舒壓。
3.虎
健康:健康運一般，天冷愛喝熱可可，或許心情輕鬆，前一段時間節食的壓力暫時放下，還是要注意是否過量。
(中時 )
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