中國官媒央視今天報導，16日上午，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽通話。不過，這則短訊同樣沒有提到雙方對談內容。
央視報導，11月16日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財長梅努欽（Steven Mnuchin）通話。
報導說，「雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。」
中美正為敲定貿易協議展開談判，美方當地時間15日對外表示將與中方通話，但雙方至今都沒有透露對話詳情。
美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受美國福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時稱，美中有非常高的可能達成這份協議，但對於雙方是否能在12月15日美國對中國產品加徵新關稅前達成協議時，羅斯沒有給出明確答覆，他表示「現在離12月15日還有很多的時間」。
羅斯續稱，美國總統還沒同意將移除關稅列入協議，此外中方允諾採購美國農產品的規模及履行誠意也尚待檢視。
(中央社)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。