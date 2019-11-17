中國官媒央視今天報導，16日上午，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽通話。不過，這則短訊同樣沒有提到雙方對談內容。

央視報導，11月16日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財長梅努欽（Steven Mnuchin）通話。

報導說，「雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。」

中美正為敲定貿易協議展開談判，美方當地時間15日對外表示將與中方通話，但雙方至今都沒有透露對話詳情。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受美國福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時稱，美中有非常高的可能達成這份協議，但對於雙方是否能在12月15日美國對中國產品加徵新關稅前達成協議時，羅斯沒有給出明確答覆，他表示「現在離12月15日還有很多的時間」。

羅斯續稱，美國總統還沒同意將移除關稅列入協議，此外中方允諾採購美國農產品的規模及履行誠意也尚待檢視。

(中央社)