蔡英文總統宣布「英德配」， 前行政院長賴清德表示，有感於蔡英文總統的誠意，也從許多民眾的期待中，看到了自己的責任，他決定接受蔡英文總統的邀請，擔任副手，搭檔參選，將竭盡所能，協助蔡英文總統完成這次選舉的總目標—總統勝選、國會過半。

以下是賴清德今天在記者會發表的談話全文：

民進黨從黨外到創黨，從在野到執政，三十多年來和臺灣人民，用熱血和淚水，一起艱辛的打造了臺灣民主的奇蹟，這份得來不易的民主，在香港反送中運動中，更加顯得彌足珍貴！

面對中國步步進逼，以及來自香港的警訊，民進黨在明年關鍵的選戰，我們能再奉獻給臺灣人民的是什麼？首要之務，不就是「團結守護臺灣」嗎？只要臺灣贏了，就沒有輸家，反之，臺灣若輸了，也就沒有贏家 。

因此，有感於蔡英文 Tsai Ing-wen總統的誠意，也從許多民眾的期待中，看到了自己的責任，我決定接受蔡英文總統的邀請，擔任副手，搭檔參選，在最黑暗的時刻，團結守護臺灣，持續綻放民主的光芒，指引香港，照亮世界！

我也將竭盡所能，協助蔡英文總統完成這次選舉的總目標—總統勝選、國會過半！讓蔡英文總統能夠更有力量捍衛主權、維護民主。

在未來的施政，也能夠持續推動各項改革，以因應全球氣候變遷、能源轉型、新時代的產業升級、人口危機及其他來自國內外的各種挑戰！

這些挑戰，全黨同志都有責任共同面對，因此民進黨必須不斷自我革新、執政也要加倍回應人民的期待，讓民進黨成為一個更值得人民信賴託付的政黨，帶領臺灣走向世界！

二十幾年前，我有幸追隨民主前輩，投身在民主改革的行列中，追求「臺灣自主，人民幸福」的理想，臺灣人民給我的每一分力量，都是來自對臺灣的支持，今日，臺灣有需要，賴清德必然要成就臺灣大我而奉獻心力！我的理想不變，價值不滅！

我和蔡總統，就如同我在初選時說過，是同黨同志，不是敵人，連對手都談不上，我們一起打過許多選戰，也一起經歷過許多困難，未來，我們也將共同面對更多的挑戰，請大家支持蔡英文總統、支持賴清德，讓我們大家在壯大臺灣的路上並肩同行，用行動帶來希望。

(工商 )