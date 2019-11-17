隨著「甜瓜」安森尼跟拓荒者簽下1年222萬美元無保障合約，他的重返NBA「首秀」時間卻須延遲，因為根據聯盟規定，他必須在18或19日進行體檢，才可正式跟拓荒者報到，所以甜瓜在拓荒者的首秀，最快要到20日客場遭遇鵜鶘。

拓荒者本季前場陣容飽受傷痛所苦，導致目前只拿4勝8敗的慘澹戰績，接下來又從17日展開客場6連戰之旅，才會想要趕緊補進安森尼，但他除了趕不上17日出戰馬刺，19日前往休士頓遭遇他的前東家火箭之戰，恐怕也來不及上場。

不過拓荒者「雙槍」利拉德、麥科倫都提前表達歡迎安森尼加盟立場，利拉德表示，「我完全支持！安森尼的身高、拉開空間能力與投籃能力，都能為我們帶來幫助，我們還可以在單打進攻中把球給他，他還是一名經驗豐富的籃板手。」

「安森尼絕對是個優秀球員，不管過去幾年他在奧克拉荷馬或休士頓發生過什麼事情，我不認為他適合那兩支球隊(雷霆、火箭)，」利拉德表示，「我認為他可以幫助我們球隊，他是一位籃球名人堂等級的球員，也依然還能打球。」

麥科倫認為安森尼還能在場上做很多事情，拓荒者也會找到使用他的最佳方式，「他是一名老將，待在聯盟很長時間了，籃板與擋拆過後的投籃，這是他馬上可以帶來的幫助，他很喜歡投中距離，也可投三分，我們有很多方式使用他。」

(中時電子報)