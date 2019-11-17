台中市警察局第三分局副分局長蔡期望日前受邀到電台宣導毒品防制工作，除告知聽眾施用毒品的人會出現的徵候，更公開若吸食毒品的器具，除了針筒、小包塑膠袋、吸食器外，打洞的燈泡或者是插兩根管子的養樂多罐都可能是毒蟲拿來當吸食器的跡象。

蔡期望受訪時提到施用毒品的人眼眶會泛黑，但臉色卻是蒼白的，情緒容易躁動不安，精神恍惚注意力不集中，若吸食K他命，身上或吸食現場會有強烈的塑膠味，而吸食安非他命，汗液會有明顯的藥味。

他也說，若在住家周邊發現疑似吸食毒品的器具，例如針筒、小包塑膠袋、吸食器，如打洞的燈泡或者是插兩根管子的養樂多罐等，都可以與鄰近的警察機關聯繫，警方一定會積極查緝，讓民眾能居住在「無毒」的環境。

蔡期望藉由此次到電台宣導毒品防制工作的機會，希望民眾能與第三分局持續合作，落實行政院推行的「安全居住，你我守護」政策，以建構完整的社會安全網。

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(中時 )