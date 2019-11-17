雞蛋營養價值高，但若受到細菌汙染又沒有煮熟，很可能造成食物中毒，到底雞蛋煮幾分鐘最安全？又不會讓營養流失？營養師表示，全熟的雞蛋最安全，一般需煮10分鐘以上。

雞蛋的烹調方式多樣，包括煎、煮、炒、炸，《搜狐網》報導，營養師王思露指出，從健康和安全的角度來看，最建議用煮的，而且煮10分鐘以上至全熟更加保險。因為雞蛋本是一種很容易受到細菌等有害物質污染的食物，如果沒有完全熟透，很可能增加食物中毒的風險。

對於有人擔心，雞蛋煮太久會影響營養價值，王思露澄清，其實加熱時間對於雞蛋的營養價值影響不大，雞蛋當中所含的維生素和礦物質並不會因為多煮幾分鐘就無法吸收。至於雞蛋煮熟後蛋黃變青，主要是因為雞蛋當中所含的硫化氫物質與礦物質鐵，在高溫環境下反應生成了硫化亞鐵，並無毒性。

還有些人因為怕膽固醇過高而不吃蛋黃，王思露則說，蛋黃中所含的營養物質要比蛋白高很多，大部分礦物質鈣磷鐵元素、維生素ADEK等物質都在蛋黃中，因此蛋黃、蛋白一起吃最營養。

至於哪種人不適合多吃雞蛋？王思露表示，3至5歲以下的嬰幼兒容易對雞蛋過敏，應盡量避免吃雞蛋以及各種含有雞蛋成分的食物。此外，有膽囊炎的人，由於需限制膽固醇及動物性脂肪攝入，因此也應少吃。

(中時電子報)