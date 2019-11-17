人在踏入社會後，轉職經驗是必經過程，有時是為了追求更好的成就，有時是不習慣工作內容，「換工作」這檔事是免不了的。不過近日一名網友公司來了位「老新人」，這名44歲的新同事，攤開以往工作紀錄，已逾百份工作經驗，這代表著他工作都做不久，讓他十分好奇，這種人算厲害嗎？

原PO在PTT論壇發文，以「44歲換過上百份工作，猛嗎？」為題，他表示最近公司來了位新人，不過卻是以年過40的中年男子。在報到時原PO經手這位同事的資料，44歲未婚的他，攤開勞保明細令他相當驚艷，發現他自退伍後迄今已做上百份工作。特別的是，每份工作待最長時間的不過半年，最短甚至有一個星期、一天就走人的。

而他的工作內容也很多樣，做過保全、餐飲、賣場、業務，甚至宅急便外送員都有。這令原PO相當不解，居然會有這種人，想詢問網友，請問他這位新同事是不是屬於「職場碰瓷人」，只是隨便找可應付的工作，若一不滿意，就轉身走人，還可以拿得到薪水，這樣的人算厲害嗎？

聽聞原PO分享這奇談後，許多網友紛紛覺得「超屌」。網友認為，這位老新人同事的確不尋常，不過本身也沒多大問題，畢竟都是通過面試，雖然中年，仍舊靠自己爭取到工作，表示「起碼他有找工作，比一堆廢在家裡的強」。雖然很怪，網友還是很佩服「能一直應徵上也是才能」、「人家專長是面試不行阿」。

不過，據原PO透露，那位「老新人」雖被部門主管成功錄用，結果只做了一星期就又離職了，傳他意見很多。仁寶電腦創新設計本部副總經理陳禧冠曾說：「工作第1年是熟悉；第2年是上手，第3年後，才有機會在工作中創造價值，讓人家看到你。」另外，104人力銀行從數十萬筆個人履歷資料庫中的統計，台灣工作者平均一份工作在職時間為24.2個月。

(中時電子報)