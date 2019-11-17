韓粉社團卻瘋傳港媒拍到的台上超大讀稿機畫面，韓粉諷刺「字快要比臉大，還左右各一台耶！其實字都打好了要妳唸幹嘛，找google小姐讀不就好了嗎？」(韓家軍)

蔡英文總統與前行政院長賴清德昨晚出席高雄市競選總部成立，現場號稱湧入10萬支持者。但韓粉社團卻瘋傳港媒拍到的台上超大讀稿機畫面，韓粉諷刺「字快要比臉大，還左右各一台耶！其實字都打好了要妳唸幹嘛，找google小姐讀不就好了嗎？」

總統蔡英文一直未能洗刷「讀稿機」的名聲，民進黨總統初選蔡、賴政見會申論時，前政論節目主持人彭文正在臉書表示，他和妖西、崇敬、秉松，4個人賭蔡總統在政見會申論10分鐘，會低頭看稿幾次？他賭10-20次，妖西、崇敬、秉松賭20次以上，結果彭文正嚇到慘叫，蔡英文居然高達86次！彭文正輸了80元，讓當時失業又賭輸的他不禁喊：「我好慘呀！」

昨日蔡英文高雄市競選總部成立，號稱湧入10萬支持者，《中評社》拍到台上有超大讀稿機，並點評這場大造勢不僅聲光效果佳，主舞台左右前方各安置一個字幕機，隨著蔡英文演講也一邊滾動字幕，不論演講時頭左看或右看，都能適時提示重點及摘要，另外每次蔡英文致詞固定搬出來的演講桌上也放有一份資料。

韓粉社團瘋傳讀稿機畫面，有人貼文諷刺「字快要比臉大，還左右各一台耶！其實字都打好了要妳唸幹嘛，找google小姐讀不就好了嗎？」

其他人留言「哇靠！還真是一台活動讀稿機，沒內涵難怪會叫空心菜，怎麼現在的現在的年輕人的眼光那麼差會喜歡這種空心菜？」、「選那2台讀稿機當總統」、「笑死人沒看讀稿機啊頭腦就沒辦法反應政策只有中華民國有這樣的總統韓粉大家傳出去」、「視力比2016差了！老英了！」、「治國靠讀稿，選票靠灑幣;團結靠酬庸，輝煌靠從政」、「我還想說頭規律的擺動，眼神一直閃爍是怎麼回事？！現在終於懂了，真的是笑死人了！」

(中時電子報)