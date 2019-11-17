童姓、葉姓等4名在宜蘭金六結營區服役的志願役士官兵，為順利申請外島輪調，竟請託劉姓士官在申請書上盜用連長條戳章，劉也順便盜蓋連長印章在自己的申請書上，一併寄出申請，被憲兵隊查獲。高院依盜用印章罪判劉、童4人徒刑6月，另葉男認罪，判刑4月，5人均可易科罰金，其中僅劉可上訴外，其餘4人均判刑確定。

判決指出，童男、葉男、賴男、林男、劉男5人，2016年7月間，均在陸軍宜蘭縣金六結營區服志願役，童、葉、賴、林等4 人欲申請外島輪調，認為其填載「陸軍志願役士官、志願士兵志願服務外、離島（含花東地區）申請書」需由連級主管簽署。

4人因劉男擔任該連預算財務士，保管胡姓連長條戳章，4人各自填妥申請書後，分別在7月28日晚間、29日早上交給劉男，劉在申請書上的「連級主管簽章」欄盜蓋胡姓連長條戳章。後來劉也在自己的申請書上盜蓋。

劉男29日上午外出營區洽公時，將自己盜蓋與其餘4人申請書一併寄出，事後軍方發現此事，認為5人損害胡姓連長及部隊管理士官、兵申請調動外、離島人數之正確性，涉犯盜用印章罪，交由憲兵隊移送偵辦。

(中時 )