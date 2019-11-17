「第一名模」林志玲44歲這年終於覓得託付一生的良人，今年6月宣布與小7歲的「放浪兄弟」成員Akira結為連理，而忙碌的兩人終於選定今天在台南舉辦唯一場婚禮，雖然僅席開12桌宴請至親好友，然外界將之視為「世紀婚禮」，而最近這場婚禮的相關人事物逐一曝光，不難發現從喜餅到婚宴地點選擇，小小細節都充滿了志玲姊姊的貼心，甚至藏了洋蔥，讓人感動落淚。

林志玲喜餅，藏有對老公的甜蜜愛戀。(中時資料照片)

林志玲與Akira唯一一場婚宴選在台南美術館一館舉行，昨小倆口已經在當地進行一整天的彩排，過程中滿溢著幸福與暖意，而之所以選擇台南，是因為這是林爸爸、林媽媽的家鄉，一來身為女兒，志玲姊姊想創造跟父母親之間共同的回憶，在這媽媽吳慈美罹患阿茲海默症，雖病況得到控制，然林志玲希望藉由回到爸媽結婚的地方，讓媽媽重溫當年幸福的回憶，希望對媽媽的記憶有幫助，甚至彩排地點選在逢年過節祭祖的全台吳氏大宗祠，這也林媽媽成長的地方，可見志玲姊姊對爸媽的愛。

另外除了顧及父母，林志玲也重視老公Akira，作為Akira身為日本人的呼應，兩人喜餅選擇日本名店YOKU MOKU，外包裝特地選了木盒，並特製刻上兩人的名字以及「愛」字，背面則是志玲姊姊的親筆字，用喜餅跟日籍夫婿告白放閃，非常甜；不僅如此，林志玲在舉行傳統儀式的隔壁，包下了甜點名店「霜花亭」，這是當地相當知名的店家，特點便是道地美味的日本點心，看得出志玲姊姊的貼心。

而除此之外，林志玲的婚紗也讓人相當期待，據悉，她婚宴上將穿白紗，送客換中式禮服，白紗為知名品牌Ralph Lauren的特別訂製款，而中式禮服則由台灣品牌夏姿「SHIATZY CHEN」設計總監王陳彩霞親自操刀打造，是粉紅色立領加上露背的設計，綴以水晶、亮片，讓人非常好奇兩大品牌會如何襯托新娘的美麗。

(中時電子報)