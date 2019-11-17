總統蔡英文(右)正式宣布副手為前行政院長賴清德(左)。(擷取自中時電子報直播)

總統蔡英文今天正式宣布副手為前行政院長賴清德，賴清德也表示，有感於蔡總統的誠意，也從許多民眾的期待中，看到自己的責任，他決定接受邀請擔任副手，將竭盡所能，協助蔡英文總統完成這次選舉的總目標—總統勝選、國會過半。韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千則認為，「蔡賴配」之後，仍必須面對四個問題。

蔡英文今天宣布，副手為前行政院長賴清德。蔡英文指出，今年她跟賴清德歷經一場初選，今天決定攜手合作，一起為2020年大選努力，國民黨對手見縫插針用不堪的語言形容他們，「但是我必須在這裡說，國民黨完全不懂得民主價值與團結的意義」。她說民進黨的黨名是民主進步，民主當然有競爭，但競爭是為了進步，而且不管競爭有多激烈，最後都會團結，團結在守護主權的旗子之下，團結在壯大台灣的目標之下，「因為競爭讓我們更強大，讓我們攜手合作成為最強的組合」。

對此，孫大千在臉書指出，「蔡賴配」之後必須面對四個問題。第一，究竟是蔡英文願意照單全收賴清德的台獨主張？還是賴清德為了擔任副手，而願意放棄自己的堅持理念？二、究竟是蔡英文願意接受賴清德「特赦陳水扁」的訴求？還是賴清德為了能夠站上大位而不惜放棄犧牲了陳水扁呢？

第三點，孫大千問及，蔡英文選一位「台獨工作者」擔任副手，還能夠讓台灣人民相信，蔡英文會堅定地捍衛中華民國嗎？四、當蔡英文向獨派勢力妥協，蔡英文還有能力維持兩岸的現狀嗎？

(中時電子報)