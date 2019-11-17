對於民進黨總統正副總統賴蔡配，台北市長柯文哲17日在中市受訪對於「蔡賴配」表示，選舉策略就是「走安全的路線」，現在2020總統選舉已走入像打籃球的垃圾時間，除了「芒果乾」是很大的因素外，選舉的候選人大約占50％，如果是朱立倫的話，藍綠現在估計應該是5分比5分。

蔡英文總統今天宣布副手搭檔為前行政院長賴清德，民進黨賴蔡配正式登台，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲17日受台中一中校友會之邀到校演講，他接受媒體聯訪表示，賴蔡配的選舉策略就是走一個安全的路線。

柯文哲曾指蔡英文靠「芒果乾」（亡國感）就會贏了；他17日受訪時表示，除「芒果乾」是很大的因素，選舉的候選人大約占50％，如果是「朱立倫」的話，他估計現在藍、綠應該是5分比5分。

柯文哲表示，現在2020總統選舉已走入像打籃球的垃圾時間，大概是打籃球的垃圾時間，比數差太多，選戰雖然是有板塊，但是還是有中間選民。他舉例說明，選票移動是「2」，但是卻是加「4」，中間選民的移動會差很多。柯笑著說，反正講很多了，「50多天很快就過去了」。

(中時 )