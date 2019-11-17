侯友宜為李永萍站台 籲人民票投韓國瑜、李永萍！ 10:492019/11/17 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜牽起立委參選人李永萍，請民眾支持李永萍、支持韓國瑜。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜17日上午來到瑞芳國中，為新北市立委參選人李永萍站台，台下數千人夾道歡迎。侯友宜表示，這次2020大選一定要讓韓國瑜當選，台下響起無數掌聲。 侯友宜提到，待會他要去象鼻岩，沒人要管的地方他來管。中央如果更主動一點，地方政府可以做更多，他常常去拜託中央幫忙建設，但這不是治本之策，他需要立委的支援，拜託民眾讓李永萍當選，讓他跟李永萍合作拼出一個更好的環境。 侯友宜講到最後，更牽起李永萍，請民眾立委票投李永萍，總統票投韓國瑜。 (中時 ) #李永萍 #侯友宜 #立委 #韓國瑜 #2020大選 #新北市 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 做了太多錯誤選擇...他點出國民黨苦戰主因 08:132019/11/13 政治 國民黨不分區這位引公憤 網：2成票飛了 08:142019/11/13 政治 簡直是國民黨自殺聲明 04:102019/11/14 時論廣場 朱立倫：國民黨不能離年輕人那麼遠 18:502019/11/14 政治 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 謝龍介爆大選後選黨主席 修黨章讓總統可兼黨主席 22:242019/11/15 政治 拚了 謝龍介驚爆選後 參選黨主席 04:102019/11/16 政治要聞 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ 09:162019/11/16 政治 林飛帆：支持民進黨是批判民進黨 19:422019/11/16 政治 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 08:062019/11/17 政治 政治熱門新聞 韓國瑜土城聯合造勢360°空拍影片 網友看完竟哭了 - 政治 謝龍介恐退不分區 吳敦義回這3句話 - 政治 蔡英文高雄競總成立空拍圖曝光 網驚呆！ - 政治 小英真穩了？港媒驚爆民進黨內幕...她出手了！ - 政治 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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