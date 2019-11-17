新北市長侯友宜17日上午來到瑞芳國中，為新北市立委參選人李永萍站台，台下數千人夾道歡迎。侯友宜表示，這次2020大選一定要讓韓國瑜當選，台下響起無數掌聲。

侯友宜提到，待會他要去象鼻岩，沒人要管的地方他來管。中央如果更主動一點，地方政府可以做更多，他常常去拜託中央幫忙建設，但這不是治本之策，他需要立委的支援，拜託民眾讓李永萍當選，讓他跟李永萍合作拼出一個更好的環境。

侯友宜講到最後，更牽起李永萍，請民眾立委票投李永萍，總統票投韓國瑜。

(中時 )