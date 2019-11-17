蔡英文總統今天宣布「英德配」， 她說自己永遠記得，賴擔任行政院長時，「我們同甘共苦的那段日子」，今天決定攜手合作，團結在守護主權的旗幟下，團結在壯大台灣的目標下。

蔡英文今天召開記者會宣布，2020總統大選副手為賴清德， 她隨後在臉書表示，今天她正式宣布，邀請賴清德前院長擔任搭檔，一起投入2020年正副總統選舉。

她說，「我永遠記得，清德擔任行政院長的時候，我們同甘共苦的那段日子」。也跟他經歷過初選，今天我們決定攜手合作，團結在守護主權的旗幟下，團結在壯大台灣的目標下。

蔡英文強調，我們是民主進步黨，民主當然有競爭，競爭是為了進步。因為競爭，讓我們更團結、更強大，能成為「最強組合」。

她也要謝謝陳建仁副總統。「這三年多來，永遠充滿溫暖和耐心的大仁哥，承擔了許多任務，幫助我化解艱難的爭議」。很高興大仁哥答應出任我們全國競選總部的主任委員，一起並肩作戰。「2020是台灣命運的關鍵，贏得勝利，守住台灣，台灣一定要贏！」

(工商 )