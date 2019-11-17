新北市長侯友宜17日上午來到瑞芳國中，為新北市立委參選人李永萍站台，全程待了20分鐘才離去。

侯友宜離開時，有記者問道，市長對蔡賴配有什麼看法？侯友宜簡短回應，「我們跟李永萍一起加油，比較實在」。

記者追問，會不會對國民黨造成影響，侯友宜簡短回應，「我們好好拚市政」，簡單帶過，隨即上車離去。

(中時 )