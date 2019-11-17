面對蔡賴配問題 侯友宜：我們好好拚市政 11:002019/11/17 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜來到瑞芳國中，受到民眾熱烈歡迎，現場氣氛熱絡，另有記者問道市長對蔡賴配有什麼看法，侯簡短回應「我們好好拚市政」。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜17日上午來到瑞芳國中，為新北市立委參選人李永萍站台，全程待了20分鐘才離去。 侯友宜離開時，有記者問道，市長對蔡賴配有什麼看法？侯友宜簡短回應，「我們跟李永萍一起加油，比較實在」。 記者追問，會不會對國民黨造成影響，侯友宜簡短回應，「我們好好拚市政」，簡單帶過，隨即上車離去。 (中時 ) #侯友宜 #李永萍 #蔡賴配 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 呂稱獨派拿她逼小英接受蔡賴配 04:102019/11/13 政治要聞 于美人擔任宋楚瑜2020大選發言人 原因曝光有2大關鍵 12:322019/11/13 娛樂 侯友宜當面向蔡英文陳情 盼新北租金補貼多給1萬戶 18:032019/11/13 財經 警察保持行政中立 侯友宜向小英請命 04:102019/11/14 社會新聞 侯友宜喊話小英給警消尊嚴 網友一片爆讚 10:162019/11/14 社會 蔡英文高雄競總16日成立 可望宣布蔡賴配 15:422019/11/15 政治 台北市議員戴錫欽到汐止 力挺立委參選人李永萍 20:062019/11/15 政治 不分區名單看法？侯友宜：忙耶誕城 還沒看到名單 20:002019/11/15 政治 侯友宜為陳明義站台 未與韓國瑜同框 16:172019/11/16 政治 韓國瑜：侯友宜相當忙碌 但禿子燕子感情禁得起考驗 16:272019/11/16 政治 政治熱門新聞 韓國瑜土城聯合造勢360°空拍影片 網友看完竟哭了 - 政治 謝龍介恐退不分區 吳敦義回這3句話 - 政治 蔡英文高雄競總成立空拍圖曝光 網驚呆！ - 政治 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 - 政治 小英真穩了？港媒驚爆民進黨內幕...她出手了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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