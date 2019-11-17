副市長令狐榮達前往東豐快速道路第4標工程橋梁端視察。（台中市政府建設局提供／陳世宗台中傳真）

加速接起生命救援線！前市府執行東豐快速道路環評案有瑕疵遭法院撤銷，新市府上任後，已依法重啟環評，今年9月26日召開二階環評範疇界定會，廣納各界意見後，10月21日依環評程序公告界定範疇調查項目，啟動評估調查作業，預計明年9月可完成環評報告，市府將在影響環境及市民權益最小的情形下，加速工程進行。

副市長令狐榮達日前偕同立法委員江啟臣、建設局長陳大田、客委會主委江俊龍等人，前往東豐快速道路第4標工程橋梁端視察，了解目前辦理情形與未來規劃。

建設局表示，東勢區與山城居民主要對外聯絡僅仰賴台3線，921地震時，台3線遭震毀損，災民延遲就醫，外界資源也無法順利送達災區，錯過黃金救援時間。多年來，地方里長及居民均期望新闢另一條道路，確保地方安

建設局指出，東豐快速道路開闢經反覆評估，由最初93年規劃影響百餘戶，今年初調整後影響僅約20戶，秉持「影響面積最小、用戶影響最少、地質敏感區影響程度最低、拆遷與徴收影響範圍最小」4原則進行，隧道開挖工法則採全周式防水膜包覆設計，可有效保護水資源、減少地下水流失、提升施工安全，兼顧生態永續與交通便利，創造多贏。

(中時 )