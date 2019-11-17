陳姓男子上網結識王姓多金熟女，佯稱是經營電腦公司的科技新貴，需要資金周轉，或藉口會計盜領公司3800萬公款，需款孔急，2個月向王女詐騙267萬多元。台北地院依詐欺取財罪判陳男徒刑6月，可易科罰金18萬元，並沒收267萬多元犯罪所得確定。

判決指出，陳男2017年6月初，透過網際網路在「UT聊天室」認識王女並成為男女朋友。陳男明知其未經營電腦公司且無土地及資力，竟自同年6月11日起，陸續向王佯稱他在高雄市三多二路開設「萬霖企業社」之電腦公司需要資金周轉，且要給付客戶款項，他可拿台中市土地去增貸，待撥款下來後即還款。

之後陳還佯稱其公司帳戶被公司會計盜領3800萬元，向王女借款，王遂自2017年6月11日起至8月31日止，陸續以現金或轉帳匯款等方式，交付陳男21筆款項，金額合計267萬7583元。

2017年11月，王女向陳男催討未果，發現陳男未開設電腦公司且名下亦無土地，始知受騙，向檢警提告。

(中時 )